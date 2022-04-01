Osmaniye'de yayla evi hırsızları yakalandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de yayla evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı yayla evinde gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmalarında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların M.Ç., M.D., E.Ç. ve K.Ç. olduğu belirlendi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ç., M.D., E.Ç. ve K.Ç. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yapılan baskında ele geçirilen kaynak makinesi, spiral ve motorlu testere de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa