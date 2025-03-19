İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu'nu es geçti

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, İmamoğlu'nu es geçti
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de büyük kalabalık

Özgür Özel'den Saraçhane'de yeni çağrı

Osmaniye'de Yaya Ticari Araçla Çarpıştı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

Osmaniye'de Yaya Ticari Araçla Çarpıştı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ticari araç çarpması sonucu yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari aracın çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerin Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar K. yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen bir ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarına düşen Haydar K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar K. durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.