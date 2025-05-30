Osmaniye'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

Osmaniye'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama
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Osmaniye merkezli düzenlenen operasyonla yasa dışı silah ticaretine karışan 2 kişi tutuklandı. İki ilde yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye merkezli yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaniye ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği, 2 kesici alet (kama ve rambo bıçağı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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