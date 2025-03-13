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Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama
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Osmaniye'de 1.9 milyar işlem hacmine sahip yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon sırasında birçok dijital materyal ele geçirildi.

Osmaniye'de 1.9 milyar işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının tespit edilerek şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1.9 milyar işlem hacmi bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerim adreslerine yapılan operasyonda 16 telefon, 14 SIM kart, 1 USB, 1 laptop, 1 SSD, 1 harddisk ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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