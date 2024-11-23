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Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Tutuklama

Osmaniye'de Yasa Dışı Bahis İddiasıyla Tutuklama
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Osmaniye'de sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis paylaşımı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre Ç., mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis konusunda paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Emre Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis konusunda reklam içerikli paylaşım yapanların tespiti için, sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerinde bulundu. Bu çerçevede, yasa dışı bahis oyunları ile ilgili paylaşım yaptığı tespit edilen Emre Ç. adresine düzenlenen baskın sonucu gözaltı a alındı. Yapılan aramada ele geçirilen 6 cep telefonu ile bilgisayara incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Emre Ç., tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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