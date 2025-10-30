Haberler

Osmaniye'de Yasa Dışı Altın Operasyonu: 7 Kilogram Ele Geçirildi

Osmaniye'de Yasa Dışı Altın Operasyonu: 7 Kilogram Ele Geçirildi
Güncelleme:
Osmaniye'de durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 kilogram külçe altın ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de durdurulan araçta yasa dışı yollarla yurda sokulan 7 kilogram külçe altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen 7 kilogram külçe halinde altın ele geçirildi. Araçta bulunan ve çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan Kemal T. ile 1 suç kaydı bulunan Yusuf Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, ele geçirilen külçe altınlarla birlikte işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
