Osmaniye'de Yankesicilik Yapan 5 Şahıs Yakalandı

Osmaniye'de pazar yerinde cep telefonlarını yankesicilikle çalan 5 kişi, gizli bölmeli araçlarıyla yakalandı. Çalıntı telefonlar sahiplerine teslim edildi ve şüpheliler tutuklandı.

Osmaniye'de pazarda iki vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 5 kişi, kullandıkları gizli bölmeli araçla yakalandı. Gizli bölmedeki çalıntı cep telefonları sahiplerine teslim edilirken, yankesicilik ve hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı Pazarı içerisinde iki farklı vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan hızlı ve kapsamlı takip sonucu olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, kullandıkları araçla birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan detaylı aramada, araca özel olarak oluşturulmuş gizli bir bölme tespit edildi. Bu bölme içerisinde vatandaşlardan çalınan cep telefonları ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı ortaya çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerin yankesicilik ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi. M.O.'nun 2 yankesicilik, 2 hırsızlık olmak üzere toplam 10 suç kaydı, S.Y.'nin 2 yankesicilik, 1 hırsızlık olmak üzere toplam 5 suç kaydı, M.O.'nun 3 yankesicilik, 12 hırsızlık olmak üzere toplam 21 suç kaydı, Y.O.'nun 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydı, A.G.'nin 2 yankesicilik olmak üzere toplam 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
