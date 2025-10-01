Osmaniye'de Yağmur Nedeniyle Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 EU 361 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE