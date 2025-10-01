Haberler

Osmaniye'de Yağmur Nedeniyle Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 EU 361 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
