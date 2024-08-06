Osmaniye'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 379 gram esrar maddesi ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 04-06 Ağustos 2024 tarihleri arasında, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 379 gram esrar maddesi ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Olaylarda yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE