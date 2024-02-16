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Osmaniye'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Osmaniye'de jandarma son bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma son bir haftada uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik düzenlediği operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Hassas burunlu tütün ve narkotik köpeklerle, ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda ise 969 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 300 kilogram kıyılmış tütün, 82 gram esrar maddesi, 56 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 45 gram skunk maddesi, 17 gram eroin maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi ve 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kabul etmek, satın almak ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Osmaniye Güvenlik Uyuşturucu Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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