Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 39 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 45 kilo 750 gram esrar, 169,91 gram sentetik uyuşturucu, 8,3 gram eroin ve 80 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2-8 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 45 kilo 750 gram esrar, 169,91 gram sentetik uyuşturucu, 8,3 gram eroin ve 80 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Polis ekipleri, 39 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa