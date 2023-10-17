Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
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Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda eroin, esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9-15 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 54,49 gram eroin, 9,4 gram esrar, 65,05 gram sentetik uyuşturucu, 97 sentetik ecza ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Polis ekipleri, 23 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa