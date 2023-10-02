Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 8 kilo 539 gram sentetik uyuşturucu, 40,59 gram esrar, 28,49 gram eroin ve 358 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül-1 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Belirlenen adreslerde 8 kilo 539 gram sentetik uyuşturucu, 40,59 gram esrar, 28,49 gram eroin ve 358 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Polis ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa