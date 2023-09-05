Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi.