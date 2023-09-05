Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
Osmaniye'de yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap ve bir tabanca ele geçirildi.
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde, sentetik uyuşturucu, esrar, eroin, uyuşturucu hap, 1 tabanca, 410 lira ele geçildi.
Polis ekipleri, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - 3. Sayfa