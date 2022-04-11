Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 374 gram metamfetamin ele geçirildi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 374 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Asayiş Timi uyuşturucuyla mücadele çalışmaları dahilinde Tehçi köyü D-400 karayolu mevkiinde uyuşturucu ticareti yapılacağı yönünde bilgi aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yapılan fiziki takibin ardından yaptığı baskınla S.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 374 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli S.B. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin, Uyuşturucu, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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