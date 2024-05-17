Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Eroin ve 142 Kilogram Kimyasal Madde Ele Geçirildi
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ağaçların altına gizlenmiş olan uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda 900 gram eroin ve 142 kilogram kimyasal madde bulundu.
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından ağaçların altına gizlenmiş, uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Toprakkale ilçesinde operasyon düzendendi. Yapılan çalışamadan 900 gram eroin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan 142 kilo 900 gram kimyasal madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - OSMANİYE