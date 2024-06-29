Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 24-27 Haziran tarihleri arasında, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramalarda; 5 bin 293 gram kubar esrar maddesi, 10 gram metamfetamin maddesi, 44 kök kenevir bitkisi, 260 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haklarında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet etmek' suçları çerçevesinde gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE