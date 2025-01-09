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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Osmaniye merkezde belirlenen adreslere şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 990,6 gram esrar, 499,49 gram kenevir tohumu, 58,74 gram eroin, 36,18 gram metamfetamin, 28,78 gram bonzai, 30 kök kenevir, 4 adet sentetik ecza, 17 bin 45 Türk lirası ele geçirildi.

Ayrıca şüphe üzerine durdurularak hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapılan aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde 9 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Araç şoförü Yusuf E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Müslüm K., Gökhan Ö., Halil D., Emrah K. ve Yusuf E. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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