Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şubesi ile Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli olarak sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 3 aylık takibin ardından operasyon başlatan polis ekipleri belirlenen adreslere baskın yaptı. Koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda ise 70.05 gram bonzai, 26,57 gram metamfetamin ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ömer Ş., Lutfi K. Muhammed N. ve Mahmut A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE