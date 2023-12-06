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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Osmaniye'de düzenlenen iki farklı operasyonda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bonzai, sentetik ecza hap, skunk ve eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tutuklanan 4 kişi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılara karşı düzenlenen iki farklı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde belirli ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramada 182,99 gram bonzai, 34 sentetik ecza hap, 4 gram skunk maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.T. ve Y.Ç. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, M.H. ise serbest bırakıldı.

Diğer bir operasyonda şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan otomobil, otoparka çekilerek hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, 200,19 gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan Y.G., M.D., D.Ö. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.G. ve M.D. tutuklanırken diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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