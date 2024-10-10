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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,65 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 4,65 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada 4 kilo 650 gram metamfetamin buldu. Sürücü Salih Ç. gözaltına alınarak tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada kaput kısmında 4 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında hafif ticari aracı durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile araçta yaptığı aramada kaput kısmında bulunan gizli bölmede 4 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Salih Ç. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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