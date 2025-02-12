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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Hap Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 239 Hap Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
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Osmaniye'de jandarmanı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 239 uyuşturucu hap ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı. Operasyon, üç ayrı mahallede eş zamanlı baskınlarla düzenlendi.

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 239 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, Mehmet Akif Ersoy, Kazım Karabekir ve Ulaşlı mahallelerinde bulunan 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte yapılan detaylı aramalarda, 239 uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. (28) ve S.Ç.(42), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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