Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 89 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Turnike uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilere ait iş yerlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 89 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
