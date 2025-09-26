Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de araçta ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Turnike uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilere ait iş yerlerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 89 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE