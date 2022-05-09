Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ilçeler genelinde 2-9 Mayıs tarihleri arasında 46 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 489.42 gram eroin, 369.37 gram metamfetamin, 126.98 gram bonzai, 18.55 gram fubinica, 157 adet sentetik ecza, 143 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi ile 31 bin 150 lira para ele geçirildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa