Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste

 CHP lideri Özel'in Suriye'deki çatışmalarla ilgili tavrı netleşti

CHP lideri Özel'in Suriye'deki çatışmalarla ilgili tavrı netleşti
Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı

Yüzükteki mesaja dikkat

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonları: 30 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonları: 30 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 156 kişi gözaltına alınırken, 30 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 55 kilo skunk ve sentetik haplar bulunuyor.

Osmaniye'de polisin farklı zamanlarda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 156 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 55 kilo 370 gram skunk, 904 adet sentetik hap, 511 gram bonzai, 137 gram metamfetamin, 62,98 gram fubinica, 39,73 gram eroin, 16,33 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 1'er adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 30 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 580 Türk Lirası'na el konutlu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir anlık hata 40 günlük Yaman'ı hayattan kopardı
img

Kalben ödül gecesine erkek kılığında katıldı
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.