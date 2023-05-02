Üye Girişi
Haberi Paylaş
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları: 23 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 20 ayrı çalışmada 23 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 20 ayrı çalışmada 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerin ve Kadirli ile Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 346 gram metamfetamin, 30 gram esrar, 18 gram eroin, 7 gram bonzai maddesi ile birlikte 28 sentetik ecza maddesi, 3 tabanca, pompalı tüfek, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Osmaniye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title