Osmaniye'de uyuşturucu ile mücadele: 35 gözaltı

Osmaniye'de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 9-15 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 7 kilo 152 gram esrar, 98,24 gram eroin, 23 adet Hint keneviri, 46,51 gram bonzai, 5,36 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 1 av tüfeği, şarjör, 6 adet fişek ile birlikte 6 bin 650 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE