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Osmaniye'de Uygulama Noktasında Durdurulan Tırda Skunk Ele Geçirildi

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Osmaniye'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırın depo bölmesinde 4 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halinde olan tırı dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada tırın erzak deposunda bulunan çuval içine saklanmış çantada 4 kilo 550 skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turan Ö. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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