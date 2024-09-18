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Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, Köprü Problemi Gündemde

Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, Köprü Problemi Gündemde
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Köy muhtarı, köprünün uygunsuz yapısı nedeniyle daha önce de kazaların meydana geldiğini ve köprünün acilen inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Aynı köprüde daha önce defalarca kaza olduğunu belirten köy muhtarı, duruma tepki göstererek köprünün yapılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tozlu köyünde meydana geldi. Tozlu köyü köprüsü civarında Barış Yatmaz'ın kullandığı 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman Erişidir yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri takla atarak yolda ters durup hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Yatmaz'ın kullandığı otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kadirli ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Tozlu köyü muhtarı Cemal Pakna, "Köprü yola göre değil kanala göre yapılmış. Karşıdan gelenler birbirini görmüyor. Köyümüzün köprüsünün bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Daha fazla canlar bu köprüde yanmasın" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil osmaniye 3-sayfa Kadirli trafik Yaşam Kaza

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