Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil takla atarak hurdaya döndü, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; ilçeye bağlı Tozlu köyünde meydana geldi. Tozlu köyü köprüsü civarında Barış Yatmaz'ın kullandığı 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman Erişidir yönetimindeki Opel marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri takla atarak yolda ters durup hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Yatmaz'ın kullandığı araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kadirli ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil osmaniye Güvenlik Olaylar 3-sayfa Kadirli trafik Sağlık Kaza

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });