Osmaniye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Bekdemir köyü Kıraçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 ABB 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1 çocukla birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE