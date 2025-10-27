Haberler

Osmaniye'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bahçe ilçesi Bekdemir köyü Kıraçlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 ABB 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 1 çocukla birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
