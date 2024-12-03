Osmaniye'de Trafik Kazası: 3 Ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişinin kaza yerinde öldüğü 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan traktör sürücüsü de hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli-Sumbas yolu Kuzey çevre yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. İsmet Karslıoğlu idaresindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Musa Çontarlı'nın kullandığı zeytinyağ yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araç içerisinden sürücü İsmet Karslıoğlu yaralı olarak çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kuşçu isimli kişi olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Karslıoğlu ve traktör sürücüsü Musa Contarlı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Kuşçu'nun cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan traktör sürücüsü Musa Contarlı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - OSMANİYE