Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı açıklandı

İşte canlı yayında fenalaşan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kaza, D-400 karayolu Soğukpınar mevkiinde tır ile ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi D-400 karayolu Osmaniye-Gaziantep istikameti Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 63 LV 295 plakalı tır ile sürücüsü henüz öğrenilmeyen 06 DUE 84 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Sarpkaya (38) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ev sahipleri dikkat, süre daralıyor
img

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
img

Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.