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Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Osmaniye Kadirli Karayolu'nda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Kadirli Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isim henüz öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı Mazda 3 marka otomobil, Mehmet A. idaresindeki 31 AKG 742 plakalı Volkswagen Golf marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilde bulunan 3 kişiden 1 hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yetine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Akıncı yaşamını kaybederken, yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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