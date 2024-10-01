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Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kaza yerinde sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü civarı Eğriçam mevkiinde seyir halinde olan 03 AP 638 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 61 EC 810 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Osman Kargıoğlu ve Şahin Ö., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ağır yaralanan Osman Kargıoğlu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin Ö'nün ise kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Kaza dolayısıyla bir süre kapanan Kadirli-Andırın yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil osmaniye İtfaiye Kadirli 3-sayfa Ekonomi Olaylar trafik Kaza

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