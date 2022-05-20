Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı - Haberler

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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de torbacı operasyonu: 17 gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadirli ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak gündüz vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polisleri ile Motosikletli Polis Timlerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 200 polisin katıldığı operasyonda belirlenen adresler didik arandı. Narkotik köpeği Pars'ın da katıldığı aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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