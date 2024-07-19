Osmaniye'de Tırın Dorse Kısmında 77 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Osmaniye'de bir tırın dorse kısmında bulunan asfalt silindirinin içerisinde 77 Kilo 650 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tır durduruldu ve yapılan aramada uyuşturucu maddeler bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de bir tırın dorse kısmında bulunan asfalt silindirinin içerisinde 77 Kilo 650 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, doğu illerinden uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda plakasını belirlenen tır Osmaniye'de durduruldu. Yapılan aramada, tırın dorse kısmının üzerindeki asfalt silindiri içerisine gizlenmiş, 77 kilo 650 gram skunk maddesi bulundu.
Gözaltına alınan Zeynal Ş. tutuklandı. - OSMANİYE