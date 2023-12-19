Osmaniye'de tır ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cığcık Köyü'nde meydana geldi. Kadirli-Cığcık Köyü yolu, köy mezarlığı civarında Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrasında minibüste bulunan İlyas Avaner, Ferami Akçakaya, Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlyas Avaner ve Ferami Akçakaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.