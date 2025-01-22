Osmaniye'de Tır Devrildi, Yangın Çıktı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Osmaniye'de TAG Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tır devrilerek yangın çıkardı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de kontrolden çıkarak devrilen tırda yangın çıktı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi-Bahçe mevkiinde meydana geldi. 16 ASN 538 çekici plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilerek yan yatan tırda yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. - OSMANİYE