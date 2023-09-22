Osmaniye'de TIR'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Osmaniye'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon lira olan 187 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'daki gizli bölmeden piyasa değeri 2 milyon lira olan 187 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince Antep-Tarsus otobanı üzerinde durumundan şüphelenilen TIR bir süre takibe alındı. TIR'da yapılan detaylı aramada ise aracın alt kısmındaki özel bölme içerisinden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 187 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Sürücü İ.Y. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)