Osmaniye'de Ticari Araçta Yakalanan 3 Kaçak Göçmen

- Osmaniye'de 3 kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan ticari araçta, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine ticari araç durduruldu. Yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan araç sürücüsü S.Y. göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınıp, çıkarıldığı adliye de serbest bırakıldı. Olayda kullanılan araca el konuldu.

Yakalanan 3 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.