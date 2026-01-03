Osmaniye'de 'kaynak' yapan sürücülere ceza yazıldı

Osmaniye'de trafik ekipleri, sürücüler arasında "kaynak yapmak" olarak adlandırılan ve geçme kurallarının ihlalini içeren tehlikeli manevralara karşı denetimlerini yoğunlaştırdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde yapılan uygulamalarda, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile drone destekli hava araçları kullanıldı. Trafik akışı hem havadan hem de sabit noktalardan anlık olarak izlendi. Denetimler sırasında, geçme kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, bu tür kural ihlallerinin ciddi kazalara zemin hazırladığını vurgulayarak, sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği için trafik kurallarına titizlikle uymaları gerektiğini belirtti. Denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi. - OSMANİYE