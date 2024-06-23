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Osmaniye'de tarlasını sulamak için çıkan kişinin cesedi bulundu

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de sabah evden tarlasını sulamak için çıkan Murat Uludağ'ın yol kenarında cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat Uludağ'ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası olan Uludağ'ın sabah evden tarladaki mısırları sulamak için çıktığı öğrenildi.

Murat Uludağ'ın cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Uludağ Düziçi Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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