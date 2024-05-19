Osmaniye'de tarlada yılan soktu
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlasında ot temizleyen Hacı Balçık'ı yılan soktu. Yaralanan Balçık, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tarlasında ot temizleyen Hacı Balçık'ı yılan soktu.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Farsak köyünde Hacı Balçık öğle saatlerinde tarlasının sınırında ot temizlediği sırada elinden yılan sokması sonucu yaralandı. Ailesi olayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi, sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE