Osmaniye'de Tarlada Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

Osmaniye'de Tarlada Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi
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Osmaniye'de bir sulama kanalında ölü bulunan Murat Arı'nın, mısır sulamak için gittiği tarla alanında yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de bir kişi çalışmak için gittiği tarla kenarındaki sulama kanalı içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyü ile Arslanpınarı köyü arasında bulunan tarla kenarındaki sulama kanalı içerisinde hareketsiz şekilde bir ceset olduğunu fark edenler durumu Jandarma'ya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinde ölü olarak bulunan kişiyi AFAD ekipleri çıkardı. Yapılan incelemede, bulunan kişinin Murat Arı olduğu ve tarlasına mısır sulama için gittiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Murat Arı'nın kesin ölüm sebebini belirlemek üzere cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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