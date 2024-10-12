Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Tarihi Eser Operasyonu: 89 Sikke Ele Geçirildi

Osmaniye'de Tarihi Eser Operasyonu: 89 Sikke Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi gözaltına alındı ve 89 adet bakır ile gümüş sikke ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 89 adet bakır ve gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede yapılan operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Klikya Ermeni Krallığı ve Antakya Haçlı Kontluğu dönemlerine ait 89 adet bakır ve gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kültür Sanat Güvenlik osmaniye 3-sayfa Kültür Gümüş Hukuk Suç

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Hükümetin yeni vergi paketi CHP lideri Özel'i küplere bindirdi

Yeni vergi paketi Özgür Özel'i küplere bindirdi
6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

6 kişinin öldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Elif Karaarslan cinsel ilişki VİDEOSU iddiası sonrası ne oldu? 13 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Yengeç, Boğa, İkizler burcu yorumu! 13 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beyoğlu bıçaklanan polisin sağlık durumu nasıl? Gaziantep Şahinbey'de Ahmet Demir, eşi ve çocukları kim, isimleri ne? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.