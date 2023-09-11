Osmaniye'de yol kenarına bırakılan şüpheli paket, bomba paniğine neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak paket kontrollü olarak patlatıldı.

Osmaniye'de şüpheli paket paniği

OSMANİYE - Osmaniye'de yol kenarına bırakılan şüpheli paket, bomba paniğine neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak paket kontrollü olarak patlatıldı.

Rahime Hatun Mahallesi Lise Sokak'ta yol kenarında şüpheli bir paket gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yol şerit çekilerek ulaşıma kapatılırken, olay yerine sinyal kesici jammer aracı geldi, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Uzaktan Kontrolü Kaşif ve Bomba İmha Robotu ile kontrollü şekilde patlatılan paket boş çıktı.