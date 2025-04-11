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Osmaniye'de şüpheli ölüm

Osmaniye'de şüpheli ölüm
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 40 yaşındaki şahıs, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 40 yaşındaki şahıs, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi 596 sokakta bulunan bir evde hareketsiz şekilde yatan 40 yaşındaki Davut Çatalbaş'ı gören ailesi, durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Davut Çatalbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölüm üzerine polis olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları kontrolün ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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