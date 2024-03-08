Osmaniye'de suç örgütlerine operasyon: 39 tutuklama

Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Mahzen-3" operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ayrı yerel organize suç örgütünün "silah ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklı" çıkar çatışması sonucu 94 olayı tespit edip, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da bulunduğu 5'i kadın 52 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın da aralarında bulunduğu 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin iş yerlerini kurşunladığı, bir kişiyi darp ettiği, silahlı saldırı ve çatışma anlarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameralarınca kaydedildiği görüntüler de dava dosyasında yerini aldı. - OSMANİYE