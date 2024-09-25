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Osmaniye'de SPA Merkezine Operasyon: 3 Kaçak Kadın Yakalandı

Osmaniye'de SPA Merkezine Operasyon: 3 Kaçak Kadın Yakalandı
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Osmaniye'de gerçekleştirilen bir operasyonda, çalışma ve ikamet izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın SPA merkezinde yakalandı. İş yerinin sorumlusuna insan ticareti suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Osmaniye'de özel bir SPA merkezine yapılan operasyonda çalışma ve ikamet izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, yapılan operasyonda SPA merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerinde, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu Şahabettin D. isimli şahıs hakkında 'insan ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 3 kadın ifadeleri alındıktan sonra, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Çalışma izni bulunmayan yabancıları çalıştıran işyerine ise Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 170 bin 256 TL idari para cezası uygulandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Kaçakçılığı osmaniye Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi

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